США приняли решение о поставке Украине оборонительных вооружений

США приняли решение о поставках оборонительного вооружения Украине, заявила представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт. Об этом сообщает РИА Новости.

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«США решили поставить Украине усиленные оборонительные возможности в качестве части наших усилий по оказанию помощи Украине по построению ее долговременных оборонительных возможностей для защиты ее суверенитета и территориальной целостности, а также для отражения дальнейших агрессий», — говорится в заявлении Науэрт, поступившем в агентство.

Также в нем указывается, что «помощь США, как мы говорили ранее, носит исключительно оборонительный характер».

«Мы всегда говорили о том, что Украина — суверенное государство, и имеет право защищать себя», — указывается в заявлении.

Кроме того, отмечается, что Вашингтон сохраняет приверженность выполнению минских соглашений для урегулирования ситуации на востоке Украины.

Ранее в субботу, 23 декабря, сообщалось, что президент США Дональд Трамп собирается одобрить план поставок противотанковых ракетных установок Украине. Источники ABC News сообщили, что на Украину будут отправлены 210 противотанковых ракет и 35 установок на сумму 47 миллионов долларов. В данную партию могут быть включены противотанковые комплексы Javelin американского производства. Также Украина получит возможность приобрести дополнительные боеприпасы.

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