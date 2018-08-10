Киев похвастался не имеющим аналогов в России оружием

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили и проводят испытания новой гаубицы «Богдана». Об этом в пятницу, 10 августа, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, сообщает пресс-служба СНБО.

«Ее важными характеристиками являются высокая мобильность, точность, дальность, а также высокая скорость ведения огня», — указал Турчинов, добавив, что специальными боеприпасами гаубица может поражать цели на расстоянии до 60 километров.

Секретарь СНБО подчеркнул, что гаубица имеет калибр 155 миллиметров, принятый вооруженными силами стран — членов НАТО. «Оружие такого калибра отсутствовало в наших ВСУ, его не было в советской армии, его нет и в современной российской армии», — заверил Турчинов.

Он отметил, что стандартам НАТО также отвечают система управления пушкой и технология ее изготовления. Производство «Богданы» налажено на украинских оборонных предприятиях.

«Оружие получило очень хорошее девичье имя — Богдана, и я советую врагам Украины хорошо запомнить его», — подытожил Турчинов.

В середине июля пресс-служба украинского государственного концерна «Укроборонпром» сообщила, что в стране стартовало серийное производство гранатометных выстрелов по стандартам НАТО. На одном из предприятий концерна — Шосткинском казенном заводе «Импульс» — было начато серийное производство боеприпасов для 40-миллиметрового автоматического гранатомета.

В начале июня глава «Укроборонпрома» Павел Букин пообещал, что Киев будет «задавливать» Россию не числом солдат, а качественным «крутым оружием». Он заявил, что в настоящее время на Украине проводятся испытания новой крылатой ракеты, характеристик которой не раскрыл, а также заверил, что в концерне стараются уделить внимание направлениям, которые наносят противнику максимальный ущерб за короткий срок.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!