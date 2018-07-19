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Украина начала производить боеприпасы по стандартам НАТО

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Украинский государственный концерн «Укроборонпром» перешел к серийному производству гранатометных выстрелов по стандартам НАТО. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

Отмечается, что на одном из предприятий концерна — Шосткинском казенном заводе «Импульс» — начато серийное производство боеприпасов для 40-миллиметрового автоматического гранатомета.

Инженеры завода работают над тем, чтобы модернизировать технологический процесс и увеличить объемы производства. Сейчас сборка выстрелов преимущественно осуществляется вручную.

Также завод освоил производство специальных инертных 40-миллиметровых боеприпасов ПГИ-40, которые используются для пристрелки автоматического гранатомета и обучения личного состава.

В начале июня глава «Укроборонпрома» Павел Букин пообещал, что Киев будет «задавливать» Россию не числом солдат, а качественным «крутым оружием». Он заявил, что сейчас на Украине проводятся испытания новой крылатой ракеты, характеристик которой не раскрыл, а также заверил, что в концерне стараются уделить внимание направлениям, которые наносят противнику максимальный ущерб за короткий срок.

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