Украина признала превосходство своих ракет над российскими

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время посещения киевского конструкторского бюро «Луч» заявил о превосходстве украинских ракет над российскими. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Турчинов отметил, что КБ «Луч» стало ведущим украинским разработчиком широкого спектра современных ракетных комплексов. Он осмотрел технологические линии, обеспечивающие производство нового ракетного комплекса «Ольха», а также новой крылатой ракеты «Нептун».

«Для нас принципиально важно, что ракеты КБ "Луч" не только не уступают, а по своим боевым возможностям лучше, чем аналогичное оружие российского производства», — заявил Турчинов.

Ранее в августе в сети появилось видео с испытаний украинского танка Т-72АМТ, разработку которого завершил «Киевский бронетанковый завод». В ходе испытаний планируется отработать режимы стрельбы различными типами боеприпасов, включая высокоточные управляемые ракеты «Комбат». Заявляется, что благодаря использованию нового высокоточного оружия машина способна «уничтожить бронетехнику противника на дальности до пяти километров», а ракета «Комбат» пробивает броню толщиной 750 миллиметров.

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