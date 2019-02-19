Сброс Су-30МКИ западных бомб показали на видео

@IAF_MCC / Twitter

Индийский многоцелевой истребитель Су-30МКИ во время учений Vayu Shakti 2019, проходящих в феврале на полигоне Похран в штате Раджастхан (Индия), продемонстрировал сброс бомб с лазерным наведением Griffin LGB (Laser Guided Bomb). Соответствующий ролик опубликован ВВС в Twitter.

Материалы по теме Дорогой пролет Почему Россия рискует остаться без Су-57 и «Арматы»

Griffin LGB, по заявлению разработчика, израильской компании Israel Aerospace Industries, повышает точность американских неуправляемых авиабомб, в частности, Mark 82, Mark 83 и Mark 84. По словам производителя, круговое вероятное отклонение боеприпаса, использующего данную систему, уменьшается до пяти метров.

В настоящее время в распоряжении ВВС Индии имеется около 250 единиц Су-30МКИ. Первые самолеты страна получила от России в 2004 году. Индия владеет лицензией на производство Су-30МКИ на своей территории.

Поделитесь своей историей Редакция ищет очевидцев и участников Афганской войны. Весной в прокат выходит фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина — первый правдивый взгляд в кино на события тех лет. Перед выходом картины мы предлагаем вам рассказать свою историю о той войне. Прислать историю Моя история 20000 Не удалось отправить. Попробуйте повторить позже

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!