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13:14, 10 декабря 2022Наука и техника

«Дмитрия Донского» выведут из боевого состава ВМФ России

Глава ДПФ Мальцев: АПЛ «Дмитрий Донской» выведут из боевого состава ВМФ России

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Стратегическую атомную подводную лодку (АПЛ) «Дмитрий Донской» выведут из состава Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом ТАСС рассказал глава общероссийского Движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев.

По его словам, есть директива о выводе АПЛ из боевого состава флота. «Основной экипаж покинул подлодку, сформирован технический экипаж», — сказал глава ДПФ.

В ноябре генеральный директор северодвинского «Севмаша» Михаил Будниченко заявил, что за последние десять лет завод построил для ВМФ России девять кораблей, тем самым выйдя на советские темпы производства АПЛ.

В августе военный историк Дмитрий Болтенков рассказал в «Известиях», что время больших подводных лодок, наподобие крейсера «Дмитрий Донской» или новейшей подводной лодки «Белгород», уходит в прошлое.

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Иван Потапов
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