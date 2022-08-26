В России рассказали об ушедшем в прошлое «Дмитрии Донском»

«Известия»: подводное кораблестроение идет к уменьшению размеров субмарин

Время больших подводных лодок, наподобие крейсера «Дмитрий Донской» проекта 941 или новейшей подводной лодки «Белгород», уходит в прошлое. Об этом в «Известиях» рассказал военный историк Дмитрий Болтенков.

«Теперь тенденция развития подводного кораблестроения идет к уменьшению размеров подводного корабля», — уверяет автор.

Таким образом эксперт прокомментировал модель подлодки «Арктур», представленную Центральным конструкторским бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» на международном военно-техническом форуме «Армия-2022».

По его словам, разработчик «делает ставку на уменьшение размеров подводных лодок», что «позволит существенно сузить разные физические поля подводной лодки и сделать ее более малозаметной для противника».

Болтенков отметил трапецеидальную форму субмарины «Арктур». «Ранее кораблестроители использовали для подводных лодок кругловато-эллипсоидальную форму. Теперь же во главу угла ставится скрытность от гидроакустического обнаружения в низкочастотном диапазоне, поэтому и принята форма по стелс-технологиям», — написал автор.

В августе издание The Drive признало, что проект подлодки «Арктур», представленный на форуме «Армия-2022», имеет ряд интересных особенностей.