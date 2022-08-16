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В США оценили российскую подлодку «Арктур»

The Drive: проект российской подлодки «Арктур» имеет ряд интересных особенностей

Фото: ЦКБ «Рубин»

Проект подлодки «Арктур», представленный на форуме «Армия-2022» Центральным конструкторским бюро «Рубин», имеет ряд интересных особенностей. Российскую новинку оценило американское издание The Drive.

В публикации отмечается, что по своим размерам «Арктур» сопоставим с атомной подводной лодкой проекта «Борей-А», однако имеет более толстый корпус. «Другие страны, в том числе Соединенные Штаты и Швеция, исследовали конструкции, во многом напоминающие эти формы, во время холодной войны», — пишет издание.

Предполагается, что «Арктур» получит полностью закрытый движитель, предназначенный «для того, чтобы вода поступала через четыре отдельных канала по обеим сторонам кормы — сверху и снизу — и затем выбрасывалась через секции в задней части».

Издание допускает, что конструкция подлодки предполагает использование водометных движителей, скрытых в хвостовой части субмарины, а не обычных гребных винтов, что уменьшает гидроакустическую заметность. Наиболее выделяющимися элементами подлодки издание называет пару отсеков полезной нагрузки с подводными беспилотниками «Суррогат».

Кроме этого, субмарина оснащена не менее 12 ракетными пусковыми установками, расположенными вдоль задней части корпуса, и четырьмя торпедными аппаратами, скрывающимися в носовой части подлодки.

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«В последние годы военные лица США официально заявляют, что российские подводные лодки последнего поколения эквивалентны или почти эквивалентны американским типам с точки зрения характеристик и возможностей и представляют реальную угрозу, даже когда действуют относительно близко к берегам США», — говорится в публикации.

В феврале 2019 года «Известия» сообщили, что российский флот получит подводный беспилотный плавательный аппарат «Суррогат», способный воспроизводить магнитоакустические характеристики различных подводных лодок.

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Иван Потапов
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