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Российская подлодка будущего получит беспилотники

ЦКБ «Рубин»: подлодка «Арктур» получит беспилотники для обнаружения противника

Изображение: ЦКБ «Рубин»

Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) «Рубин» показало концепт-проект ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Арктур» на форуме «Армия-2022». Российская атомная подводная лодка (АПЛ) будущего получит подводные беспилотники, которые позволят раньше обнаруживать противника. Об этом сообщил представитель ЦКБ «Рубин», передает РИА Новости.

«Многофункциональность проекта обеспечит его актуальность в неизвестных на сегодня условиях второй половины века. "Арктур" способен нести не только стратегическое оружие, но и необитаемые аппараты различных классов. Малые и средние аппараты могут размещаться в шахтах корабля, для крупных предусмотрено забортное размещение. Благодаря подводной робототехнике, "Арктур" будет лучше представлять окружающую обстановку, раньше обнаруживать противника и лучше уклоняться от атак», — сказал представитель предприятия.

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Он отметил, что появление новых типов подводных беспилотников позволит превратить подводный ракетный крейсер в подлодку другого назначения.

Ранее ЦКБ «Рубин» представило на форуме «Армия-2022» улучшенный подводный беспилотник «Клаверсин-2Р», который отличается большей автономностью и увеличенной глубиной погружения.

В июле в публикации 19FortyFive отметили, что российская АПЛ К-329 «Белгород» сможет нести шесть подводных беспилотников «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

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Даниил Иринин
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