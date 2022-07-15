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В США оценили российский подводный авианосец

19FortyFive: Россия получила АПЛ «Белгород» с пугающими США беспилотниками

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Военно-морской флот России получил атомную подводную лодку (АПЛ) специального назначения К-329 «Белгород». Российская АПЛ является подводным авианосцем, который несет пугающие США подводные беспилотники «Посейдон», пишет обозреватель 19FortyFive Брент Иствуд.

«Оружие, которого больше всего боятся американские военно-морские стратеги, — это планируемая торпеда "Посейдон" с ядерным вооружением и ядерным двигателем, которая функционирует как подводный боевой беспилотник с, казалось бы, неограниченной дальностью. Планируется, что на борту "Белгорода" будут находиться шесть "Посейдонов"», — пишет он.

Отмечается, что «Посейдон» может создать взрыв мощностью до двух мегатонн. По мнению Иствуда, в арсенале стран НАТО нет оружия, которое сможет остановить подводный беспилотник. Считается, что подводный аппарат позволяет обойти средства противоракетной обороны США.

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Также «Белгород» может нести подводный аппарат, который позволит экипажу перерезать подводные кабели и выполнять манипуляции на морском дне.

Ранее в июле издание The National Interest отметило, что АПЛ специального назначения «Белгород» предназначена для нанесения ответного удара в случае ядерной войны.

В том же месяце в публикации The Drive предположили, что К-329 позволит Военно-морскому флоту (ВМФ) России доминировать в Арктике.

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Даниил Иринин
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