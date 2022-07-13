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Названы задачи атомной подводной лодки «Белгород»

NI: подводная лодка К-329 «Белгород» предназначена для нанесения ответного удара

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Российская атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения К-329 «Белгород» с ядерными торпедами предназначена для нанесения ответного удара. Возможные задачи К-329 назвали в публикации The National Interest (NI).

АПЛ «Белгород» проекта 09852 передали Военно-морскому флоту (ВМФ) России 8 июля. Сообщалось, что подводная лодка предназначена для решения научных задач и проведения поисково-спасательных операций. Также К-329 может нести спасательные глубоководные и автономные необитаемые подводные аппараты.

«Тем не менее реальная цель загадочной подводной лодки — это своего рода платформа для нанесения ответного, последнего удара в случае ядерной войны — благодаря сверхдальним ядерным торпедам», — пишет The National Interest. АПЛ «Белгород» станет носителем ядерных торпед «Посейдон».

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Издание утверждает, что возможными целями АПЛ «Белгород» могут стать «практически все» районы восточного побережья Соединенных Штатов.

Ранее в публикации The Drive отметили, что К-329 «Белгород» позволит Военно-морскому флоту России доминировать в Арктике. АПЛ даст возможность перерезать подводные кабели или устанавливать на них средства сбора данных.

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Даниил Иринин
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