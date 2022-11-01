Россия вышла на советские темпы производства атомных подлодок

«Севмаш»: завод за 10 лет построил девять кораблей и вышел на советские темпы производства

За последние 10 лет завод «Севмаш» построил для Военно-морского флота (ВМФ) России девять кораблей, тем самым выйдя на советские темпы производства атомных подводных лодок. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор северодвинского предприятия Михаил Будниченко.

«У предприятия серьезная кораблестроительная программа. Объем загрузки вполне сравним с советским периодом. Задачи стоят огромные, тем не менее они по плечу коллективу, в профессионализме которого я уверен. Я вижу, что кораблестроители любят и знают свое дело», — сказал руководитель.

Глава «Севмаша» подчеркнул, что «такого количества кораблей за один год мы не сдавали много лет».

Руководитель напомнил, что в 2021 году ВМФ России были переданы атомные субмарины «Казань», «Новосибирск» и «Князь Олег». По его словам, на предприятии выполнена закладка двух атомных подлодок «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин».

В октябре Будниченко сообщил, что атомная подлодка «Красноярск» проходит испытания.