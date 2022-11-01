Глава «Севмаша» сообщил об испытаниях подлодки «Красноярск»

Глава «Севмаша» Будниченко: многоцелевая подлодка «Красноярск» проходит испытания в море

Генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко сообщил об испытаниях в море атомной подводной лодки (АПЛ) «Красноярск» проекта 885М. Его слова приводит ТАСС.

Кроме того, завершены испытания исследовательской атомной подлодки проекта 09852 «Белгород», готовится к передаче заказчику атомный подводный ракетный крейсер проекта 955А «Генералиссимус Суворов», отметил глава машиностроительного предприятия.

В сентябре ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что крейсер «Генералиссимус Суворов» находится на испытаниях в Баренцевом море. По словам собеседника агентства, его передача флоту может состояться «под елочку».

В июне АПЛ «Красноярск» проекта 885М впервые вышла на заводские ходовые испытания в Белое море. Во время испытаний проверялись работа бортового оборудования, а также определены его мореходные и эксплуатационные качества на соответствие проектным характеристикам корабля.

