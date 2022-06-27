Стало известно о выходе на испытания в Белом море атомной подлодки «Красноярск»

ТАСС: атомная подлодка «Красноярск» впервые вышла на ходовые испытания в Белом море

Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Красноярск» проекта 885М впервые вышла на заводские ходовые испытания в Белое море. Об этом рассказал ТАСС источник в кораблестроительной отрасли.

По словам собеседника агентства, во время испытаний будет проверена работа бортового оборудования, а также определены его мореходные и эксплуатационные качества на соответствие проектным характеристикам корабля. После завершения тестов подлодку ждут государственные испытания с практической проверкой всех систем вооружений подлодки.

Агентство уточнило, что в пресс-службе предприятия «Севмаш», входящую в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), отказались комментировать данную информацию.

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