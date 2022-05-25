В России заложат две подводные лодки

Глава ОСК Рахманов подтвердил закладку двух неатомных подводных лодок проекта 677 «Лада»

В 2022 году в России состоится закладка двух дизель-электрических подводных лодок. Субмарины проекта 677 «Лада» заложат на предприятии «Адмиралтейские верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК). Об этом глава корпорации Алексей Рахманов сообщил РИА Новости.

«Сроки у нас сохраняются, закладка двух "Лад" будет в этом году», — подтвердил он.

Рахманов отметил, что на предприятии все готово для начала строительства неатомных подводных лодок, но точные даты закладки определит заказчик. Контракт с Министерством обороны России на постройку двух субмарин заключили в 2019 году.

Многоцелевые дизель-электрические подводные лодки проекта 677 «Лада» являются развитием субмарин проекта 877 «Палтус». Головной корабль проекта спустили на воду в 2004 году. Подводные лодки проекта 677 несут крылатые ракеты «Калибр».

В апреле в пресс-службе предприятия «Адмиралтейские верфи» сообщили, что второй этап заводских ходовых испытаний подводной лодки «Кронштадт» проекта 677 завершился.

В марте в ОСК проинформировали, что в 2022 году на предприятии «Адмиралтейские верфи» заложат две субмарины проекта 677.