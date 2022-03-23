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В России заложат две подводные лодки проекта «Лада»

В ОСК сообщили о закладке двух подводных лодок проекта 677 «Лада» в 2022 году

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В России заложат две дизель-электрические подводные лодки проекта 677 «Лада» в 2022 году. Корабли заложат на предприятии «Адмиралтейские верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК). Об этом сообщает ТАСС.

В корпорации подчеркнули, что решение о заключении государственного контракта на постройку серии лодок проекта 677 принимает Министерство обороны России.

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Подводные лодки проекта 677 стали развитием кораблей проекта 877 «Палтус». Лодки предназначены для уничтожения подводных и надводных кораблей противника, а также защиты баз, побережья и коммуникаций. Субмарины проекта «Лада» могут нести крылатые ракеты «Калибр».

В феврале на предприятии «Адмиралтейские верфи» начали резку металла для подводных лодок проекта 677 «Лада». Контракт на постройку новых кораблей заключили в ходе форума «Армия-2019».

Ранее в том же месяце источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что российские подводные лодки получат новый боеприпас. Электрическая торпеда УЭТ-1 «Ихтиозавр» войдет в арсенал кораблей проекта 636.3 и 677.

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Даниил Иринин
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