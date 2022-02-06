Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Российские атомные подлодки вооружат новыми торпедами

ТАСС: российские атомные подлодки вооружат электрическими торпедами «Ихтиозавр»

Фото: MFA Russia / Global Look Press

Российские атомные подлодки вооружат перспективными электрическими торпедами УЭТ-1 «Ихтиозавр». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Как рассказал собеседник агентства, боевые снаряды поступят на вооружение в ближайшие годы. Уточняется, что процесс перевооружения начнется после полного оснащения ими дизель-электрических подлодок проекта 636.3 и проекта 677.

Ранее сообщалось, что производство торпед «Ихтиозавр» увеличат с 2023 года. По контракту, заключенному в 2018 году, завод «Дагдизель» должен за пять лет поставить для Военно-морского флота (ВМФ) России 73 торпеды. Однако в связи с увеличением объемов производства планируется подписание нового долгосрочного контракта, чтобы российский флот смог получить необходимое количество изделий.

УЭТ-1 была создана на замену советской универсальной самонаводящейся электрической торпеде УЗЭТ-80.

Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
В США заявили о переносе ядерных учений России из-за ситуации с Украиной
Политолог предупредил об опасности увеличения инфраструктуры НАТО на востоке
Российские атомные подлодки вооружат новыми торпедами
В России задумали обновить критерии «нежелательности» мигрантов
Сервис для поиска подработок опубликовал самые необычные задания
Елизавета II пошутила во время празднования платинового юбилея правления
В Канаде на акции протеста внедорожник въехал в толпу и сбил четырех человек
В НАСА рассказали о приближении к Земле крупного астероида
Найдено место возможного провала под лед пропавшего экс-замминистра юстиции
Елизавета II назвала имя следующей королевы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.