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Стало известно об увеличении производства российских «Ихтиозавров»

ТАСС: производство перспективных электрических торпед УЭТ-1 увеличат с 2023 года
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Производство российских перспективных электрических торпед УЭТ-1 «Ихтиозавр» увеличат с 2023 года. Об этом ТАСС стало известно от источника в оборонно-промышленном комплексе.

Как уточнил собеседник агентства, в связи с увеличением объемов производства планируется подписание нового долгосрочного контракта, чтобы российский флот смог получить необходимое количество изделий.

Отмечается, что по контракту, заключенному в 2018 году, завод «Дагдизель» должен за пять лет поставить для Военно-морского флота (ВМФ) России 73 торпеды. Однако, по словам источника, этого количества недостаточно для полного оснащения даже всех дизельных подлодок проекта 636.3. «Для этого требуется, как минимум, вдвое больше изделий», — добавил он.

УЭТ-1 была создана на замену советской универсальной самонаводящейся электрической торпеде УЗЭТ-80.

В январе стало известно, что в интересах ВМФ России создается беспилотный катер, способный в автономном режиме обнаруживать противника и применять по нему торпедное вооружение. Основной боезапас катера составят две универсальные электрические торпеды калибром 533 миллиметра.

Марина Совина
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