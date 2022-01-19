Россия создаст беспилотный торпедоносец

В интересах Военно-морского флота (ВМФ) России создается беспилотный катер, способный в автономном режиме обнаруживать противника и применять по нему торпедное вооружение, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Сейчас в инициативном порядке ведется разработка беспилотного катера, основным предназначением которого является поиск и уничтожение подлодок противника в автономном режиме. После обнаружения вражеской лодки беспилотная система будет самостоятельно идентифицировать цель и принимать решение на пуск торпеды», — рассказал собеседник агентства.

Ожидается, что данная система, способная действовать как в автоматическом режиме, там и через управление немногочисленным экипажем, будет использоваться в дальней морской зоне и в арктических широтах.

«С помощью нескольких роботов-торпедоносцев можно будет без привлечения основных противолодочных сил оперативно развернуть временный противолодочный рубеж в районе боевого патрулирования группировки кораблей ВМФ или усилить оборону в пунктах базирования флота», — сказал источник.

Собеседник агентства уточнил, что катер длиной 14 метров будет развивать скорость более 35 узлов, перемещаться при волнении моря до 6 баллов и работать без дозаправки до 3 суток. Основной боезапас катера составят две универсальные электрические торпеды калибром 533 миллиметра.

В апреле 2020 года издание The Drive написало, что российская модернизированная универсальная глубоководная самонаводящаяся торпеда (УГСТ) «Физик» является одной из лучших в мире.