Смертоносного «Физика» из России оценили в США

Российская модернизированная универсальная глубоководная самонаводящаяся торпеда (УГСТ) «Физик» является одной из лучших в мире. Таким образом ее оценил американский специалист в области гидроакустики Аарон Амик в материале для The Drive.

«Современные подводные торпеды — это мощные и удивительно смертоносные машины. Наука и опыт холодной войны были усовершенствованы благодаря технологиям XXI века», — уверен автор.

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К самым современным торпедам, кроме российского «Физика», специалист отнес западные Spearfish (производится BAE Systems), SeaHake Mod 4 (Atlas Electronik) и F21 (Naval Group).

В апреле 2015 года ТАСС, ссылаясь на источник в Минобороны России, сообщил, что российский флот принял на вооружение УГСТ, максимальная дальность стрельбы которой достигает 50 километров.

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