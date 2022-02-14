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В России начали резку металла для новых подводных лодок

«Адмиралтейские верфи» начали резку металла для новых подводных лодок проекта 677 «Лада»

Фото: АО «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ»

Предприятие «Адмиралтейские верфи» (входит в «Объединенную судостроительную корпорацию») начало резку металла для новых подводных лодок проекта 677 «Лада». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отметили, что контракт с Минобороны России на строительство третьей и четвертой дизель-электрической подводной лодки проекта 677 «Лада» заключили в рамках форума «Армия-2019».

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Также в пресс-службе подчеркнули, что аппараты модернизируют на основе результатов опытной эксплуатации головной субмарины проекта. На последующих кораблях обновят систему электродвижения, систему управления корабельными техническими средствами и навигационный комплекс.

Подводные лодки проекта 677 считаются самыми современными неатомным подводными кораблями российского флота. В 2021 году в боевой состав Северного флота вошла подводная лодка «Санкт-Петербург». «Кронштадт» и «Великие Луки» планируют передать флоту в 2022 году.

В октябре 2021-го в публикации Defence24 отметили, что проблемы с энергетической установкой мешают строительству подводных лодок проекта 677.

В сентябре того же года руководитель государственного научного центра «Концерн "ЦНИИ "Электроприбор""» академик РАН Владимир Пешеходов рассказал о завершении испытаний гидроакустического комплекса «Лира». Новое оборудование получила подводная лодка «Кронштадт».

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Даниил Иринин
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