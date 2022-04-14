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В России завершили второй этап ходовых испытаний подлодки «Кронштадт»

«Адмиралтейские верфи» завершили второй этап ходовых испытаний подлодки «Кронштадт»

Фото: Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи» / РИА Новости

В России завершили второй этап заводских ходовых испытаний дизель-электрической подводной лодки Б-586 «Кронштадт», которую построили на судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«АО "Адмиралтейские верфи" успешно завершило второй этап заводских ходовых испытаний подводной лодки проекта 677 "Кронштадт"», — отмечается в сообщении.

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В пресс-службе сообщили, что на втором этапе ходовых испытаний, который проходил на полигонах Финского залива, совершены погружения субмарины и проверены системы корабля. После возвращения к достроечной стенке специалисты предприятия начнут подготовку подлодки к третьему этапу заводских ходовых испытаний.

Многоцелевую дизель-электрическую подводную лодку «Кронштадт» проекта 677 «Лада» спустили на воду в 2018 году. «Кронштадт» получил ракетный комплекс «Калибр».

Ранее в пресс-службе «Адмиралтейских верфей» сообщили о начале второго этапа заводских ходовых испытаний подлодки «Кронштадт».

В марте в Объединенной судостроительной корпорации сообщили, что в 2022 году в России заложат две подводные лодки проекта 677 «Лада».

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Даниил Иринин
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