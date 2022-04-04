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В России начались испытания подводной лодки «Кронштадт»

«Адмиралтейские верфи» приступили к ходовым испытаниям подводной лодки «Кронштадт»
подводная лодка проекта 677 «Кронштадт»

подводная лодка проекта 677 «Кронштадт». Фото: Акционерное общество «Адмиралтейские верфи»

На «Адмиралтейских верфях» начался второй этап заводских ходовых испытаний дизель-электрической подводной лодки «Кронштадт» проекта 677 «Лада». Об этом сообщили в пресс-службе верфей.

Второй этап испытаний пройдет в полигонах Финского залива. В рамках заводских ходовых испытаний специалисты проверят системы корабля и совершат погружение.

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На первом этапе, который завершился в 2021 году, подводная лодка «Кронштадт» прошла скоростные и маневренные испытания. Также специалисты предприятия и экипаж Военно-морского флота (ВМФ) России осуществили вывеску и кренование субмарины, проверили работу оборудования и провели испытания подъемно-мачтовых устройств.

В марте генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что в 2022 году ВМФ России получит три субмарины.

Ранее в том же месяце стало известно, что в 2022 году в России заложат две подводные лодки проекта 677 «Лада».

В феврале на предприятии «Адмиралтейские верфи» начали резку металла для двух подводных лодок проекта 677 «Лада».

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Даниил Иринин
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