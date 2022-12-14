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12:55, 14 декабря 2022Наука и техника

Российский «Дмитрий Донской» более четырех раз обогнул Землю

Капитан Цыбин: АПЛ «Дмитрий Донской» за 40 лет службы прошел 110 морских миль

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской» проекта 941 (шифр «Акула») за 40 лет прошел 110 тысяч морских миль, тем самым более четырех раз обогнув Землю. Об этом ТАСС заявил командир атомной подлодки (АПЛ) капитан 1 ранга Олег Цыбин.

«Да, и он показал себя надежным боевым организмом. С момента рождения — с 1982 года — по состоянию на август этого года крейсер прошел 110 тысяч морских миль. Это примерно четыре круга вокруг земного шара, даже чуть больше. За это время корабль ни разу аварийно не возвращался с моря», — сказал командир.

По его словам, тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «на 100 процентов отдал свой долг Родине». Цыбин поблагодарил разработчика подводного крейсера — конструкторское бюро «Рубин» — и его строителя — предприятие «Севмаш». «Корабль оказался надежным», — резюмировал командир.

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В декабре глава общероссийского Движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев сообщил, что стратегическую АПЛ «Дмитрий Донской» выведут из состава Военно-морского флота (ВМФ) России.

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Иван Потапов
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