«Спартак» продлил контракт с выбывшим на полгода Зобниным

Московский «Спартак» продлил контракт с полузащитником Романом Зобниным. Об этом сообщается на сайте красно-белых.

Новое соглашение 23-летнего хавбека со столичным клубом рассчитано на четыре года. Финансовые условия не уточняются.

Зобнин перешел в «Спартак» из московского «Динамо» прошлым летом. В сезоне-2016/17 игрок провел за красно-белых 32 матча во всех турнирах, в которых забил два мяча.

5 июня Зобнин, игравший за сборную России в товарищеском матче с Венгрией (3:0), получил травму боковой и крестообразной связок колена. Футболист перенес операцию. По прогнозам врачей, срок его реабилитации составляет около шести месяцев. Из-за травмы игрок пропускает Кубок конфедераций 2017 года.