Попробуй отбери

Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) официально стартует 15 июля матчем между «Ростовом» и «Уралом». Минувший розыгрыш принес немало сюрпризов, и прежде всего — первое с 2001 года чемпионство московского «Спартака». «Лента.ру» выделила шесть главных интриг грядущего сезона.

Сможет ли «Спартак» защитить титул?

Вопреки слухам, в летнее трансферное окно спартаковцы сохранили всех лидеров. Лучший нападающий команды Квинси Промес, несмотря на интерес к нему со стороны зарубежных клубов, остался в России как минимум на год. А это значит, что атака чемпионов страны не потеряет мощи. Оборона должна стать только надежнее благодаря переходам двух правых защитников: Марко Петковича из сербской «Црвены Звезды» и Георгия Тигиева из махачкалинского «Анжи».

Пока неясно, окажется ли в распоряжении Массимо Карреры Федор Смолов, лучший бомбардир прошлого сезона (18 забитых мячей). Интерес к форварду «Краснодара» москвичи выразили еще зимой, летом также ходили разговоры о том, что он хочет перейти в стан красно-белых, но «быки», кажется, не намерены отпускать своего голеадора. Сумма отступных за игрока составляет 30 миллионов евро. В качестве свободных агентов «Спартак» покинули Сергей Песьяков и Евгений Макеев, а в аренду отправились Маурисио («Лацио») и Александр Зуев («Ростов»).

Каррера предпочел точечное усиление масштабным перестановкам, и его можно понять. Зачем ломать механизм, который в кои-то веки работает без сбоев?

Красно-белые начнут сезон раньше, чем конкуренты в борьбе за золото. В матче за Суперкубок России 14 июля «Спартак» сыграет с «Локомотивом». Победа в этой встрече — отличный шанс подтвердить чемпионские амбиции и продемонстрировать, что успех в сезоне 2016/17 надолго вернул команду в лидеры отечественного футбола.

Каким будет «Зенит» Роберто Манчини?

Непопадание в Лигу чемпионов повлекло серьезные перестановки в стане сине-бело-голубых. Команду покинул главный тренер, румын Мирча Луческу, его сменил итальянец Роберто Манчини. Также клуб вернул на должность спортивного директора Константина Сарсанию. Специалист работал в Зените с 2006 по 2007 год.

Роберто Манчини Фото: Антон Ваганов / «Коммерсантъ»

Этим летом петербуржцы ведут трансферную политику в привычной для себя агрессивной манере. Коллектив пополнился сразу четырьмя ключевыми игроками «Ростова»: Кристианом Нобоа, Дмитрием Полозом, Денисом Терентьевым и Александром Ерохиным. Но самое громкое приобретение пока — Леандро Паредес. Аргентинский плеймейкер был куплен у итальянской «Ромы», по оценкам, за 23 миллиона евро.

На фоне усиления линии полузащиты логичным видится расставание с Мигелем Данни. Португалец, в последние годы почти не игравший из-за травм, покинул Зенит свободным агентом и подписал контракт с чешской «Славией».

Другая легенда команды — нападающий Александр Кержаков — заявил, что как игрок не заинтересовал нового рулевого. Его назначили на должность координатора юношеских команд родной академии. В атаку Манчини взял 21-летнего форварда Себастьяна Дриусси — за 20 миллионов евро. Теперь в его распоряжении есть все необходимое, чтобы превзойти результат прошлого сезона и побороться за чемпионство. Но как расположить на поле звездных новичков, итальянцу еще предстоит решить.

Чего ждать от «Динамо» после выхода в РФПЛ?

В ФНЛ динамовцы прошлись катком по соперникам. За четыре тура до окончания турнира команда обеспечила себе повышение в классе, в общей сложности набрав 87 очков в 38 матчах, больше всех забив и меньше всех пропустив.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Какой игры ожидать от подопечных Юрия Калитвинцева в предстоящем чемпионате, не знает никто. Однако в межсезонье уже состоялся важный для «Динамо» трансфер: главный бомбардир команды — Кирилл Панченко — (24 мяча в 34 матчах), выступавший на правах аренды, был выкуплен у столичных армейцев за 1,8 миллиона евро. Вдобавок из ЦСКА вернулся Алексей Ионов, так и не сумевший завоевать место в основном составе серебряных призеров страны.

Помочь «Динамо» закрепиться в РФПЛ также должны защитник Тони Шуньич, перешедший из немецкого «Штутгарта», и нападающий Вандерсон, принадлежавший «Краснодару». А хватит ли бело-голубым кадровых усилений, чтобы побороться за места выше первой десятки, мы скоро увидим. Именно такой итог назвал приемлемым Евгений Муравьев, генеральный директор клуба.

Что будет с «Ростовом»?

Когда Курбан Бердыев в 2014-м возглавил команду, она занимала последнюю, 16-ю строчку в таблице, денег у руководства не было, игрокам не выплачивали зарплату. Через два года под руководством туркменского специалиста «Ростов» показал лучший результат в своей истории: взял серебро и получил возможность попробовать силы в Лиге Чемпионов. В городе на Дону тренера называли волшебником.

Но магия исчезла вместе с уходом Бердыева: 15 игроков расторгли контракты. Федор Кудряшов, Солан Джанаев и Владимир Гранат последовали в казанский «Рубин» за наставником, Никита Медведев отправился в «Локомотив», еще четверо — в «Зенит».

Несмотря на массовое бегство, в распоряжении Леонида Кучука, нынешнего главного тренера, есть полная обойма футболистов. Менеджмент Ростова привел в клуб голкиперов Сергея Песьякова и Илью Абаева, защитников Сергея Паршивлюка и Евгения Макеева. Помимо них, были куплены исландец Сверрир Ингансон из испанской «Гранады» и словенский полузащитник Жан Майер, ранее игравший за местный «Домжале».

Интриги добавляет то, что в клубе, резко взлетевшем вверх, не привыкли к стабильности: у южан либо все идет хорошо, либо не идет никак.

Курбан Бердыев Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Возродится ли «Рубин»?

Казань приобрела статус спортивной столицы во многом благодаря успехам «Рубина» во внутреннем чемпионате. В эпоху Бердыева с 2001 по 2013-й клуб вышел в Премьер-лигу, выиграл Кубок России, дважды взял золото, Суперкубок страны и даже одолел «Барселону» на «Камп Ноу». После четырехлетнего перерыва город ждет камбэка Курбана Бекиевича.

Назначение стало возможным из-за безуспешного выступления «рубиновых» в минувшем сезоне. Под руководством испанца Хавьера Грасии казанцы оказались в нижней части таблицы, не оправдав вложенных в команду 40 миллионов евро. Спустя год после заключения контракта сотрудничество было прекращено по обоюдному желанию сторон.

Любопытно, что в этом межсезонье «Рубин» пока не потратил на приобретения ровным счетом ничего. Клуб вернул восемь игроков из аренды и подписал троих бесплатно. Вероятно, подобная сдержанность связана с сокращением трансферного бюджета после больших расходов в прошлом сезоне. Однако нет сомнений, что «Рубин» уже в ближайшем будущем наладит взаимодействия и повысит заполняемость родной арены. Ведь как показывает практика последних лет, Бердыев дает желаемый результат с минимумом возможностей. Куда бы он ни пришел.

Попадет ли «Краснодар» в Лигу Чемпионов?

Сергей Галицкий — уважаемый человек в российском футболе. Президент «Краснодара» создал необходимые условия для игроков и болельщиков: возвел прекрасный стадион, построил современную футбольную академию, словом, делает все, чтобы его клуб стал по-настоящему европейским.

Выход в 1/8 финала Лиги Европы и четвертое место в РФПЛ по итогам сезона 2016/17 — во многом заслуга Федора Смолова. Кажется, что команда и сейчас будет строиться вокруг него: слухи об интересе к нападающему со стороны «Спартака», «Зенита» и дортмундской «Боруссии» так и остались слухами. Хотя до закрытия летнего трансферного окна есть время. Но ясно одно: Галицкий вряд ли даст Смолову уйти за сумму ниже отступных.

Интересным шагом выглядит покупка бразильца Вандерсона Масиэла у «Ред Булла» из Зальцбурга за восемь миллионов евро. Но со своим Вандерсоном, который провел в стане «быков» пять лет, клуб контракт не продлил.

Остался на посту и рулевой Игорь Шалимов. Чтобы занять высокое место и выйти в Лигу чемпионов, ему предстоит побороться с сыгранным коллективом Виктора Гончаренко, звездным составом «Зенита» и мотивированной командой Массимо Карреры. Это непросто, но все предпосылки к событию городского масштаба в Краснодаре сформированы. Да и подвиги соседей-ростовчан, конечно, никто не забыл.