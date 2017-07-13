Спорт
 
Последние новости
Священник раскрыл тайну красной «сумки» в машине Путина
Вице-спикер Рады предложила обливать «бесноватых» депутатов святой водой
В столичной подземке составили топ забытых в июле вещей  
Под Москвой 90-летняя женщина на Matiz врезалась во внедорожник и погибла
Путешественники назвали лучший город мира
Жириновский предложил создать «индийский флот» ВМФ России
«Бургер Кинг» пообещал обошедшийся в 2,5 миллиарда рублей «Полонский бургер»
Популярные новости
Священник раскрыл тайну красной «сумки» в машине Путина
Источники Bloomberg назвали параметры российской сделки по С-400 с Турцией
Захарова рассказала об отказе США выдать визы российским дипломатам
СМИ сообщили о планах Siemens выйти из совместных с Россией предприятий
Российскую семью в Турции задержали при попытке нелегально попасть в Сирию
Женский монастырь во Львовской области забросали бутылками с коктейлем Молотова
В Белом доме назвали условия возврата российской дипсобственности

Попробуй отбери

Защитит ли «Спартак» титул и еще пять интриг стартующего сезона РФПЛ

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) официально стартует 15 июля матчем между «Ростовом» и «Уралом». Минувший розыгрыш принес немало сюрпризов, и прежде всего — первое с 2001 года чемпионство московского «Спартака». «Лента.ру» выделила шесть главных интриг грядущего сезона.

Сможет ли «Спартак» защитить титул?

Вопреки слухам, в летнее трансферное окно спартаковцы сохранили всех лидеров. Лучший нападающий команды Квинси Промес, несмотря на интерес к нему со стороны зарубежных клубов, остался в России как минимум на год. А это значит, что атака чемпионов страны не потеряет мощи. Оборона должна стать только надежнее благодаря переходам двух правых защитников: Марко Петковича из сербской «Црвены Звезды» и Георгия Тигиева из махачкалинского «Анжи».

Пока неясно, окажется ли в распоряжении Массимо Карреры Федор Смолов, лучший бомбардир прошлого сезона (18 забитых мячей). Интерес к форварду «Краснодара» москвичи выразили еще зимой, летом также ходили разговоры о том, что он хочет перейти в стан красно-белых, но «быки», кажется, не намерены отпускать своего голеадора. Сумма отступных за игрока составляет 30 миллионов евро. В качестве свободных агентов «Спартак» покинули Сергей Песьяков и Евгений Макеев, а в аренду отправились Маурисио («Лацио») и Александр Зуев («Ростов»).

Каррера предпочел точечное усиление масштабным перестановкам, и его можно понять. Зачем ломать механизм, который в кои-то веки работает без сбоев?

Красно-белые начнут сезон раньше, чем конкуренты в борьбе за золото. В матче за Суперкубок России 14 июля «Спартак» сыграет с «Локомотивом». Победа в этой встрече — отличный шанс подтвердить чемпионские амбиции и продемонстрировать, что успех в сезоне 2016/17 надолго вернул команду в лидеры отечественного футбола.

Каким будет «Зенит» Роберто Манчини?

Непопадание в Лигу чемпионов повлекло серьезные перестановки в стане сине-бело-голубых. Команду покинул главный тренер, румын Мирча Луческу, его сменил итальянец Роберто Манчини. Также клуб вернул на должность спортивного директора Константина Сарсанию. Специалист работал в Зените с 2006 по 2007 год.

Этим летом петербуржцы ведут трансферную политику в привычной для себя агрессивной манере. Коллектив пополнился сразу четырьмя ключевыми игроками «Ростова»: Кристианом Нобоа, Дмитрием Полозом, Денисом Терентьевым и Александром Ерохиным. Но самое громкое приобретение пока — Леандро Паредес. Аргентинский плеймейкер был куплен у итальянской «Ромы», по оценкам, за 23 миллиона евро.

На фоне усиления линии полузащиты логичным видится расставание с Мигелем Данни. Португалец, в последние годы почти не игравший из-за травм, покинул Зенит свободным агентом и подписал контракт с чешской «Славией».

Другая легенда команды — нападающий Александр Кержаков — заявил, что как игрок не заинтересовал нового рулевого. Его назначили на должность координатора юношеских команд родной академии. В атаку Манчини взял 21-летнего форварда Себастьяна Дриусси — за 20 миллионов евро. Теперь в его распоряжении есть все необходимое, чтобы превзойти результат прошлого сезона и побороться за чемпионство. Но как расположить на поле звездных новичков, итальянцу еще предстоит решить. 

Чего ждать от «Динамо» после выхода в РФПЛ?

В ФНЛ динамовцы прошлись катком по соперникам. За четыре тура до окончания турнира команда обеспечила себе повышение в классе, в общей сложности набрав 87 очков в 38 матчах, больше всех забив и меньше всех пропустив.

Какой игры ожидать от подопечных Юрия Калитвинцева в предстоящем чемпионате, не знает никто. Однако в межсезонье уже состоялся важный для «Динамо» трансфер: главный бомбардир команды — Кирилл Панченко — (24 мяча в 34 матчах), выступавший на правах аренды, был выкуплен у столичных армейцев за 1,8 миллиона евро. Вдобавок из ЦСКА вернулся Алексей Ионов, так и не сумевший завоевать место в основном составе серебряных призеров страны.

Помочь «Динамо» закрепиться в РФПЛ также должны защитник Тони Шуньич, перешедший из немецкого «Штутгарта», и нападающий Вандерсон, принадлежавший «Краснодару». А хватит ли бело-голубым кадровых усилений, чтобы побороться за места выше первой десятки, мы скоро увидим. Именно такой итог назвал приемлемым Евгений Муравьев, генеральный директор клуба.

Что будет с «Ростовом»?

Когда Курбан Бердыев в 2014-м возглавил команду, она занимала последнюю, 16-ю строчку в таблице, денег у руководства не было, игрокам не выплачивали зарплату. Через два года под руководством туркменского специалиста «Ростов» показал лучший результат в своей истории: взял серебро и получил возможность попробовать силы в Лиге Чемпионов. В городе на Дону тренера называли волшебником.

Но магия исчезла вместе с уходом Бердыева: 15 игроков расторгли контракты. Федор Кудряшов, Солан Джанаев и Владимир Гранат последовали в казанский «Рубин» за наставником, Никита Медведев отправился в «Локомотив», еще четверо — в «Зенит».

Несмотря на массовое бегство, в распоряжении Леонида Кучука, нынешнего главного тренера, есть полная обойма футболистов. Менеджмент Ростова привел в клуб голкиперов Сергея Песьякова и Илью Абаева, защитников Сергея Паршивлюка и Евгения Макеева. Помимо них, были куплены исландец Сверрир Ингансон из испанской «Гранады» и словенский полузащитник Жан Майер, ранее игравший за местный «Домжале».

Интриги добавляет то, что в клубе, резко взлетевшем вверх, не привыкли к стабильности: у южан либо все идет хорошо, либо не идет никак.

Возродится ли «Рубин»?

Казань приобрела статус спортивной столицы во многом благодаря успехам «Рубина» во внутреннем чемпионате. В эпоху Бердыева с 2001 по 2013-й клуб вышел в Премьер-лигу, выиграл Кубок России, дважды взял золото, Суперкубок страны и даже одолел «Барселону» на «Камп Ноу». После четырехлетнего перерыва город ждет камбэка Курбана Бекиевича.

Назначение стало возможным из-за безуспешного выступления «рубиновых» в минувшем сезоне. Под руководством испанца Хавьера Грасии казанцы оказались в нижней части таблицы, не оправдав вложенных в команду 40 миллионов евро. Спустя год после заключения контракта сотрудничество было прекращено по обоюдному желанию сторон.

Любопытно, что в этом межсезонье «Рубин» пока не потратил на приобретения ровным счетом ничего. Клуб вернул восемь игроков из аренды и подписал троих бесплатно. Вероятно, подобная сдержанность связана с сокращением трансферного бюджета после больших расходов в прошлом сезоне. Однако нет сомнений, что «Рубин» уже в ближайшем будущем наладит взаимодействия и повысит заполняемость родной арены. Ведь как показывает практика последних лет, Бердыев дает желаемый результат с минимумом возможностей. Куда бы он ни пришел.

Попадет ли «Краснодар» в Лигу Чемпионов?

Сергей Галицкий — уважаемый человек в российском футболе. Президент «Краснодара» создал необходимые условия для игроков и болельщиков: возвел прекрасный стадион, построил современную футбольную академию, словом, делает все, чтобы его клуб стал по-настоящему европейским.

Выход в 1/8 финала Лиги Европы и четвертое место в РФПЛ по итогам сезона 2016/17 — во многом заслуга Федора Смолова. Кажется, что команда и сейчас будет строиться вокруг него: слухи об интересе к нападающему со стороны «Спартака», «Зенита» и дортмундской «Боруссии» так и остались слухами. Хотя до закрытия летнего трансферного окна есть время. Но ясно одно: Галицкий вряд ли даст Смолову уйти за сумму ниже отступных.

Интересным шагом выглядит покупка бразильца Вандерсона Масиэла у «Ред Булла» из Зальцбурга за восемь миллионов евро. Но со своим Вандерсоном, который провел в стане «быков» пять лет, клуб контракт не продлил.

Остался на посту и рулевой Игорь Шалимов. Чтобы занять высокое место и выйти в Лигу чемпионов, ему предстоит побороться с сыгранным коллективом Виктора Гончаренко, звездным составом «Зенита» и мотивированной командой Массимо Карреры. Это непросто, но все предпосылки к событию городского масштаба в Краснодаре сформированы. Да и подвиги соседей-ростовчан, конечно, никто не забыл.

Сергей Чересэу

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Спорт00:30Сегодня
Александр Кержаков

Добился

Лучший бомбардир сборной России и «Зенита» Александр Кержаков завершил карьеру
10:54Сегодня

Футболист ЦСКА захотел отпраздновать получение 100-й желтой карточки

07:35 7 июля

Надаль поставил автограф на протезе ноги

11:48Сегодня

Букмекеры назвали фаворита Суперкубка России

Спорт15:1212 июля

«Надеюсь, по воротам он бьет лучше»

Дарт Вейдер, неудачная чеканка и другие конфузы на презентациях футболистов
07:30Сегодня

Английский клуб выпустил видео о продлении контракта с вратарем в стиле боевика

12:25 6 июля

Хоккеистки сборной США снялись обнаженными

09:47Сегодня

Мэйуэзер назвал Макгрегора стриптизером и осыпал купюрами

Спорт15:53 5 июля
Майкл Джордан

Спортсмем года

Плачущий Джордан и другие атлеты, ставшие мемами
00:44Сегодня

Начало матча на Уимблдоне было отложено из-за нижнего белья теннисиста

20:3112 июля

Джокович снялся с четвертьфинального матча Уимблдона

06:54Сегодня

Итальянское издание определило худшие 20 секунд в истории футбола

Россия
Кнутом или пряником
Чему может научить финская школа — самая либеральная в мире
Наталья КувшиноваБездоходное производство
Топ-10 женщин-политиков с самыми скромными доходами
Путин поздравил Макрона с национальным праздником Франции
Уклонистам запретили работать на госслужбе в течение десяти лет
Никита Лобанов-РостовскийТаких друзей пожалуйте в музей
Ростовский кремль обвинил британского мецената в дарении поддельных картин
Вдоль МКАД запланировали построить 10 миллионов квадратных метров жилья
Власти Сахалина вновь предложили Японии ввести для россиян безвизовый режим
Все материалы
Мир
Мафия бессмертна
Итальянские власти начали очередной этап борьбы с преступным кланом ндрангета
Джордж ПеллСтрах и ненависть в Ватикане
Третье лицо Святого Престола обвинили в растлении малолетних
Страстный имам и его детка
В Индонезии проповедника шариата отдали под суд за принуждение к порносъемкам
Макрон объявил об увеличении военных расходов Франции
Захарова рассказала об отказе США выдать визы российским дипломатам
Афганские беженцы в ГерманииПогостили и хватит
Европейские страны высылают мигрантов обратно
Индийский слон в ближневосточной лавке
Зачем премьер-министр Моди ездил в Израиль
Все материалы
Бывший СССР
Окончательно запутались в сети
Зачем Литва включилась в борьбу с «русскими хакерами»
Восставшие из Рады
Почему Генпрокуратура Украины хочет массово лишать депутатов неприкосновенности
Всюду последили
Сумеет ли Киев контролировать граждан России на Украине
Женский монастырь во Львовской области забросали бутылками с коктейлем Молотова
Вице-спикер Рады предложила обливать «бесноватых» депутатов святой водой
В Киеве объяснили отказ участников саммита Украина — ЕС от итогового заявления
СМИ сообщили о задержании в Харькове боевиков ИГ
Все материалы
Финансы
«Выйти из этой террористической организации»
Нужно ли России покинуть ВТО
Потери фермеров из-за холодной погоды оценили в 2,6 миллиарда рублей
Зачистка в секторе
Накроет ли Россию новой волной банковского кризиса
Число итальянцев за чертой бедности выросло втрое
Депутаты предложили считать финансовый кризис форс-мажором
Россия перейдет на национальные кредитные рейтинги
ВЭБу разрешат привлекать во вклады средства компаний
Все материалы
Бизнес
Дорожное прикрытие
Как строят трассы в России и за рубежом
Чистая работа
На терминале «Восточный Порт» уголь грузят без шума и пыли
Раздвоение личности
Китайские копии популярных европейских автомобилей
СМИ сообщили о планах Siemens выйти из совместных с Россией предприятий
Путин посетил Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь
Апелляционный суд назначил дату рассмотрения жалобы АФК на арест активов
Оценен причиненный российским аграриям ущерб от аномально холодной погоды
Все материалы
Силовые структуры
Заур Дадаев в Московском окружном военном судеВышло сроком
Почему главный фигурант дела об убийстве Немцова ушел от пожизненного
Служебный капкан
За что бывший гаишник застрелил сожительницу перед самоубийством
Смерть на обочине
За что майор внутренней службы расстрелял жену и тестя под Ростовом-на-Дону
Источники Bloomberg назвали параметры российской сделки по С-400 с Турцией
Впервые пройдет совместная проверка боеготовности военных России и Таджикистана
Минобороны сообщило о шести перехватах самолетов-разведчиков за неделю
Атомный ледокол «Сибирь» спустят на воду в сентябре
Все материалы
Наука и техника
Мемасы внутри
Чем грозит превращение бактерий в носители информации
«Товарищ Коба хороший работник»
Почему Сталин осторожничал в 1917 году
Явление сверхдержавы
Китай обнародовал планы покорения Солнечной системы
Ракета «Союз» стартовала с рекордным числом спутников
НАСА признало невозможность в срок отправить астронавтов на Марс
Российские климатологи спрогнозировали цветущее будущее Сибири
Названо число частиц во Вселенной
Все материалы
Спорт
Александр КержаковДобился
Лучший бомбардир сборной России и «Зенита» Александр Кержаков завершил карьеру
«Надеюсь, по воротам он бьет лучше»
Дарт Вейдер, неудачная чеканка и другие конфузы на презентациях футболистов
Майк ТайсонОни богаты, а ты нет
От 4 фунтов до 1 миллиона в неделю — как и когда спортсмены стали миллионерами
Футболист ЦСКА захотел отпраздновать получение 100-й желтой карточки
Букмекеры назвали фаворита Суперкубка России
Английский клуб выпустил видео о продлении контракта с вратарем в стиле боевика
Мэйуэзер назвал Макгрегора стриптизером и осыпал купюрами
Все материалы
Культура
Ночь, Россия, страшно
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Планеты обезьян» до «Блокбастера»
Генеральный прогон балета «Маленькая смерть» Иржи КилианаГей-радар на Гитлера
Удастся ли построить Париж в московском «Стасике»
Мартышкин труд
Лучшие обезьяны в истории кинематографа
Член британского парламента зачитала цитату из рэп-трека во время выступления
Кэрри Фишер посмертно номинировали на «Эмми»
Бейонсе опубликовала первое фото близнецов
Billboard назвал самых богатых музыкантов
Все материалы
Интернет и СМИ
Ничего себе поездочка
Как слияние Uber и «Яндекс.Такси» повлияет на пассажиров и водителей
Поддельный Tor-браузер уличили в краже биткоинов у покупателей наркотиков
«Бургер Кинг» пообещал обошедшийся в 2,5 миллиарда рублей «Полонский бургер»
Daily Mail проиллюстрировала новость о PornHub фотографией Навального
Три года переносившей встречу парочке устроят эпическое первое свидание
Подмосковного кондуктора возненавидели за высадку в лесу 13-летней безбилетницы
РСПП предложил взимать плату с абонентов для реализации пакета Яровой
Все материалы
Ценности
Дворцовые интриги
Подтвердится ли эстимейт лотов автоаукциона Coys в поместье Бленхейм
Интимный вопрос
Чем порадовать мужа в первую брачную ночь
H&M снял фильм о коллаборации с Erdem
Марка ZA sport показала форму для российских спортсменов
Jaguar показал новый спортивный кроссовер с точкой доступа Wi-Fi
TAG Heuer получил дизайнерскую награду Red Dot Award
Mini разработал следящую за багажом бирку
Все материалы
Путешествия
В гостях у гейши
Особенности сексуальной культуры в современной Японии
Центр Азии
Почему нужно хотя бы раз побывать в Гонконге — самом удивительном городе Китая
Португалец совершил рекордный кругосветный перелет на регулярных рейсах
Путешественники назвали лучший город мира
Туристов в Крыму предупредили о взимающих курортный сбор мошенниках
Российскую туристку два дня продержали взаперти в аэропорту Антальи
Российская семья пропала в Турции
Все материалы
Из жизни
Наши руки не для скуки
Что крутили вместо спиннера в разные времена
«У меня теперь есть все, о чем можно мечтать»
Как живется человеку, ставшему миллионером благодаря покупке биткоинов
Пост как улика
Антипример звезд: неверные супруги все чаще разоблачаются в соцсетях
Испугавшийся заползшей в машину змеи американец вызвал полицию
Американке вернули пропавшую 25 лет назад сумку
Пытавшаяся повторить сцену из «Грязных танцев» пара попала в больницу
Фото сестры Ким Кардашьян в нижнем белье набрало два миллиона лайков
Все материалы
Крошка-кошка
Все, что нужно знать о новейшем кроссовере Jaguar с салоном от спорткупе
Как Nissan попытался сделать седан-кроссовер
Забытые концепт-кары: Nissan XIX, который совместил в себе несовместимое
В СССР такого не было
Фотографии со второго этапа гонок классических автомобилей в Подмосковье
Длительный тест новой «Куги»
Тест-драйв кроссовера Ford Kuga: часть первая, знакомство
Названы рублевые цены на самый маленький кроссовер Jaguar
В BMW встроят Skype
Пара в США купила новый Infiniti вдвое дешевле из-за ошибочной рекламы
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы