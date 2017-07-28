Футболиста «Зенита» наказали за показанный болельщикам средний палец

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал французского полузащитника петербургского «Зенита» Йоана Молло на два матча за оскорбительный жест в адрес болельщиков. Об этом сообщается на официальном сайте Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Кроме того, хавбек заплатит штраф в размере 20 тысяч рублей.

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Инцидент произошел в среду, 26 июля, в перерыве матча четвертого тура первенства ФНЛ «Зенит-2» — «Сибирь» (2:1). Молло, проводивший игру за вторую команду сине-бело-голубых показал средний палец трибунам. Француз сделал это в ответ на оскорбительные кричалки болельщиков, которые намекали на нетрадиционную сексуальную ориентацию футболиста.

28-летний Молло не женат. Спортсмен никогда открыто не заявлял о сексуальных предпочтениях. В мае француз выложил в Instagram видео, на котором его целует неизвестный полуобнаженный мужчина. Позднее ролик был удален.