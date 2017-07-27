Показавший болельщикам «Зенита-2» средний палец футболист поблагодарил фанатов

Полузащитник «Зенита» Йоанн Молло после матча за вторую команду сине-бело-голубых поблагодарил фанатов петербургского клуба за поддержку. Об этом он написал в Stories своего профиля в Instagram.

В перерыве встречи четвертого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против «Сибири» (2:1) болельщики «Зенита-2» оскорбляли француза, намекая на его нетрадиционную сексуальную ориентацию. Футболист в ответ показал поклонникам петербургского клуба средний палец.

Молло не женат. Игрок никогда открыто не заявлял о своих сексуальных предпочтениях. В мае спортсмен выложил в Instagram видео, на котором его целует неизвестный полуобнаженный мужчина. Позднее ролик был удален.

28-летний хавбек перешел в «Зенит» в январе этого года из самарских «Крыльев Советов». С того момента провел за основную команду сине-бело-голубых семь матчей в чемпионате России, в которых отметился одним забитым мячом.

