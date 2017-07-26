Футболист «Зенита» показал болельщикам клуба средний палец

Французский полузащитник «Зенита» Йоан Молло показал средний палец болельщикам петербургского клуба. Об этом сообщает «Советский спорт».

Игрок, проводивший в среду, 26 июля, матч за «Зенит-2», таким жестом отреагировал на оскорбления фанатов, намекавших на его нетрадиционную сексуальную ориентацию. Инцидент произошел в перерыве встречи чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против «Сибири».

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу петербургского клуба. 28-летний Молло вышел в стартовом составе, результативными действиями не отметился и был заменен на 82-й минуте встречи.

Француз перешел в «Зенит» в январе этого года из самарских «Крыльев Советов». С того времени провел за основную команду сине-бело-голубых семь матчей в чемпионате России, в которых отметился одним забитым мячом.