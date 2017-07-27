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«Свиньи», «кони» и геи

За что болельщики «Зенита» регулярно «травят» своих футболистов

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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Субкультура футбольных фанатов традиционно предполагает оскорбления в адрес игроков команды-соперника, однако иногда болельщики переключаются на футболистов своего же клуба. Особенно в этом деле преуспели поклонники петербургского «Зенита». Очередное доказательство — история с полузащитником Йоаном Молло, которого фанаты сине-бело-голубых оскорбляли во время матча за вторую команду. «Лента.ру» рассказывает об этом и других случаях, когда болельщики из культурной столицы устраивали травлю своим игрокам.

Люби меня по-французски

В карьере Йоана Молло наступили непростые времена. Этой зимой 28-летний француз пошел на повышение, перейдя в «Зенит» из «Крыльев Советов». Но заиграть в Петербурге настолько же ярко, как и в Самаре, не смог. Мирча Луческу, на тот момент тренер сине-бело-голубых, дал шанс хавбеку проявить себя, но один гол в семи матчах при невыразительной игре — не то, чего ждали от французского атакующего футболиста на берегах Невы.

С приходом в «Зенит» летом нового главного тренера Роберто Манчини Молло и вовсе оказался вне обоймы, а в среду, 26 июля, дебютировал в первенстве ФНЛ в матче за фарм-клуб сине-бело-голубых против «Сибири». Француз провел на поле 82 минуты, не отметившись результативными действиями, а в перерыве с ним произошла неприятная ситуация. Некоторые зенитовские фанаты начали скандировать в адрес француза оскорбительную кричалку, намекающую на нетрадиционную сексуальную ориентацию игрока. Молло не растерялся и в ответ продемонстрировал трибунам средний палец.

После встречи футболист в интервью «Советскому спорту» на неплохом русском несколько раз повторил, что никакого конфликта с фанатами нет. Позже в Instagram он даже поблагодарил болельщиков за поддержку. По словам Молло, сейчас он не собирается искать новый клуб и сосредоточен на выступлениях за «Зенит».

Старый конь борозды не портит

В феврале 2016-го от петербургских фанатов досталось новичку команды Юрию Жиркову. В четвертьфинальном матче Кубка России против краснодарской «Кубани» (1:0) полузащитника освистывали на протяжении всей встречи. Ему же были посвящены четыре оскорбительные кричалки, затрагивающие некоторые аспекты богатой биографии футболиста.

Фанаты вспомнили о возрасте игрока и его выступлениях в составе ЦСКА: «Раньше были Аршавин и Кержаков, а теперь старый "конь" Жирков». Обвинили футболиста и в частой смене клубов, которая, по мнению болельщиков, связана лишь с желанием заработать больше денег. Вспомнили фанаты и супругу полузащитника Инну, которая в 2013 году после завоевания титула «Миссис Россия» в телеинтервью не смогла ответить на несколько элементарных вопросов из программы общеобразовательной школы.

Однако поклонники «Зенита» быстро сменили гнев на милость, во многом благодаря успешной игре Жиркова. Футболист доказал, что, несмотря на возраст, армейское прошлое и не блещущую интеллектом жену, способен выступать на высоком уровне.

Можешь дома сидеть

Не могло не достаться от фанатов «Зенита» и Роману Широкову, который, помимо яркой игры, запомнился умением остро высказаться по любой проблеме. С фан-движением петербургской команды у харизматичного полузащитника было несколько конфликтов. В ноябре 2011 года после матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с кипрским «АПОЭЛом» (0:0) хавбек не стал подбирать корректные слова для фанатов, зажигавших фаеры и едва не сорвавших матч, и назвал их «дебилами». Ответ болельщиков не заставил себя долго ждать. На следующих матчах Широкова освистывали и скандировали в его адрес кричалку «Сам дебил!»

Видео: operatornew / YouTube

Через полгода у Широкова состоялся неприятный разговор с группой болельщиков «Зенита» в аэропорту Казани. Видеозапись беседы попала в сеть. Один из поклонников высказывал недовольство грубым отказом футболиста отдать игровую майку после чемпионской игры с «Динамо». В ответ фанат услышал от Романа яркую тираду, в которой самыми приличными были слова «черт» и «быдлятина». Также футболист посоветовал болельщику сидеть дома, а не ходить на стадион. В ответ Широков услышал до боли знакомые слова: «Как был конем, так конем и остался».

Конфликт удалось урегулировать на встрече футболиста с фанатами. Стороны договорились, что впредь спортсмен не будет комментировать действия поклонников команды.

Однако топор войны оставался зарытым недолго: через год футболиста по неизвестным широкому кругу болельщиков причинам освистали во время выхода на замену в игре чемпионата России с «Волгой» (3:1). Роман ответил на свист голом в добавленное время, после чего показал трибунам оскорбительный жест. Судья наградил Широкова красной карточкой, а позже футболист был дисквалифицирован на два матча.

Свинья и иуда

Больше, чем всем вышеперечисленным игрокам, от петербургских болельщиков досталось полузащитнику Владимиру Быстрову. Летом 2009 года он вернулся в родной клуб из московского «Спартака», после чего подвергся, пожалуй, самой жестокой травле в истории российского футбола. Каждое касание футболистом мяча сопровождалось свистом, на матчах один за другим появлялись оскорбительные баннеры и кричалки, в которых игроков «Зенита» призывали «не быть свиньей и иудой как Быстров». С трибун в футболиста летели спартаковские шарфы, а футболки с фамилией полузащитника прилюдно сжигались. Опасаясь за свою безопасность, хавбек даже нанял охрану.

Виновником сложившейся ситуации во многом стал сам Быстров. После перехода в стан главного врага «Зенита» в 2005-м Владимир нередко выступал в прессе с нелицеприятными высказываниями в адрес клуба и города, не раз целовал спартаковский ромбик после забитых мячей, а в матчах против бывшей команды действовал с удвоенной энергией и злостью.

Травля Быстрова длилась вплоть до мая 2010 года, когда футболист встретился с лидерами фанатских группировок «Зенита», попросил прощения за прошлые грехи и заключил с ними мирный договор.

В 2015 году состав «Зенита» пополнил другой спартаковец, Артем Дзюба, однако обструкции ему практически удалось избежать. Возможно, форварда спасла сдержанность, ведь публично он никогда оскорбительно не высказывался в адрес «Зенита», да и, в отличие от Быстрова, никогда не уходил из петербургской команды в стан главного врага.

Алексей Гусев

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