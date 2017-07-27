Спорт
 

Показавшего средний палец болельщикам футболиста «Зенита» накажут

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Йоан Молло
Йоан Молло

Полузащитник «Зенита-2» Йоан Молло будет наказан за неприличный жест в адрес болельщиков команды. Об этом сообщил президент петербургской команды Сергей Фурсенко. Его слова приводит ТАСС.

«Молло повел себя безобразно. Профессиональный футболист не должен позволять себе такого. Он будет наказан», — сказал Фурсенко, не уточнив какие меры будут приняты в отношении француза.

В перерыве встречи четвертого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против «Сибири» (2:1) фанаты «Зенита-2» оскорбляли Молло, намекая на его нетрадиционную сексуальную ориентацию. Футболист в ответ показал поклонникам сине-бело-голубых средний палец.

Молло не женат. 28-летний игрок никогда открыто не заявлял о сексуальных предпочтениях. В мае спортсмен выложил в Instagram видео, на котором его целует неизвестный полуобнаженный мужчина. Позднее ролик был удален.

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