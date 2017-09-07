«Вас семь червей на трибуны приползло»

Не всегда интервью проходят гладко. Спортсмены и тренеры в порыве эмоций могут выдать что-то неожиданное. Впрочем, иногда, их экстравагантные действия и реплики совершенно невозможно объяснить. «Лента.ру» собрала самые смешные и оригинальные разговоры атлетов с журналистами.

Футбол Узбекистана и неожиданная развязка

Самый свежий пример интервью, пошедшего не по плану — беседа журналистов с защитником сборной Узбекистана Анзуром Исмаиловым. После квалификационного матча к чемпионату мира 2018 года против южнокорейцев футболист давал интервью и только в его разгаре узнал, что команда Узбекистана лишились шансов на выход в основную стадию турнира. Исмаилов так расстроился, что отказался продолжить разговор.

Тренер «Анжи» против всех

Бывший тренер махачкалинского «Анжи» Александр Григорян известен эмоциональностью. В интервью он нередко критиковал журналистов, подопечных и даже болельщиков. Экспрессивность Григоряна махакчалинцев не вдохновила — после очередного поражения команды специалист не изменил себе и подал в отставку в прямом эфире.

Игра была равна

В 2010 году московский «Спартак» был еще далек от чемпионства и после поражения от столичного «Динамо» главный тренер красно-белых Валерий Карпин не стеснялся в выражениях по отношению к своей команде. Да и соперников не щадил.

Холодненькая пошла

Карпин мог только завидовать ЦСКА Леонида Слуцкого. В 2013 году армейцы обыграли «Анжи» в финальном матче Кубка России и завоевали трофей. Радовались болельщики, не сдерживали эмоций игроки. Когда тренер давал интервью, защитник красно-синих Василий Березуцкий неожиданно подкрался к нему и облил его ледяной водой. Слуцкий не сдержался и выругался матом.

Мем от баскетболиста НБА

После победы «Хьюстон Рокетс» над «Лос-Анджелес Лейкерс» герой встречи Джеймс Харден давал интервью. Он набрал 46 очков, став самым результативным игроком встречи. Разговор шел гладко до момента, когда корреспондент задал Хардену слишком очевидный вопрос: «Но теперь-то вы поймали свой ритм?» Харден скривился и ушел, не закончив беседу. Его лицо было настолько выразительным, что привело к появлению нового мема.

7 секунд и ты звезда

Российский наездник Александр Несяев стал звездой рунета после интервью, которое он дал во время дней Франции в Москве. Отвечая на банальный вопрос, спортсмен проявил находчивость и решил отшутиться. Фраза «у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался» стала культовой. Ее используют даже люди, далекие от конного спорта.

Роковая ошибка

Корреспондент Первого канала Александр Лидогостер в перерыве матча чемпионата мира по хоккею-2016 брал интервью у защитника сборной России Дмитрия Орлова. Но что-то пошло не так, и Дмитрий Орлов превратился в Романа Любимова. Спортсмен обиделся, а кто бы нет. Лидогостер извинился, и интервью-таки состоялось.

Лет ми спик фром май харт

Баскетболист сборной России Виталий Фридзон во время чемпионата Европы 2011 года давал интервью иностранным корреспондентам. Естественно, на английском языке. Получилось не очень удачно, зато фразы игрока вошло в золотой фонд цитат любителей рунглиша.

Правда, такая слава пришлась Фридзону не по вкусу — несколько лет после злосчастного интервью он общался с журналистами только по-русски. Зато, он создал благодатную почву для знаменитого выступления Виталия Мутко на Исполкоме Международной федерации футбола в 2010 году.

Французский поцелуй

Французский теннисист Максим Аму во время интервью телеканалу Eurposport начал целовать журналистку Мали Томас против ее воли. В кадре все выглядело вполне по-дружески. Однако после эфира Томас призналась, что если бы интервью не транслировалось в прямом эфире, она бы ударила Аму.

Для любвеобильного теннисиста все закончилось печально: из-за инцидента организаторы «Ролан Гаррос» лишили его аккредитации.

Видео: @lynnlovestennis / Twitter

Кавай

Китайская пловчиха Фу Юаньхуэй завоевала бронзу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Но только в интервью телеканалу CCTV она узнала, что преодолела дистанцию не за 59, а за 58,95 секунды. Всего пять сотых, а радости через край.

Английский не проблема

Японский бильярдист Наоюки Ои давал интервью после проигранного матча. На вопросы журналиста он выдал нечто необъяснимое: «Простите? Вы умеете говорить по-английски? Я? Нет английского! Нет проблем! Всегда счастлив!» После этого он спел песню и станцевал народный танец. Находился ли Ои в тот момент под действием запрещенных препаратов — вопрос так и остался без ответа.

П — приоритеты

В 2012 году казанский «Рубин» уступил пермскому «Амкару» с минимальным счетом. Полузащитник казанцев Александр Рязанцев отказался остановиться в микст-зоне и бросил журналистам ставшую впоследствии крылатой фразу: «Извините, пирожки». Позднее футболист признался, что ему попросту надоели банальные вопросы журналистов и отвечать на них у него не было никакого желания.