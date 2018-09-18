Зрительница назвала сына Бледанс с синдромом Дауна больным и получила по голове

Телеведущая Эвелина Бледанс ударила директора театра «Наш» Елену Лебедеву во время шоу «Прямой эфир с Андреем Малаховым» в ответ на оскорбление ее ребенка с синдромом Дауна. Эфир доступен на YouTube.

Выпуск был посвящен беременности 49-летней Бледанс, прошедшей процедуру экстракорпорального оплодотворения. Несколько зрителей, которым ведущий предоставил слово, упрекнули героиню в чрезмерном выставлении личной жизни напоказ, припомнив, что оплодотворение транслировалось в прямом эфире шоу. Лебедева провела связь между возрастом Бледанс, а также ее публичной активностью и рождением ребенка с синдромом Дауна. Она назвала сына телеведущей Семена больным, заявив, что Бледанс совершает ошибку, решив рожать в 49 лет.

«В 35-40 лет уже опасно рожать, а в 49! Чем вы думаете? — горячилась директор театра. — Вы опять хотите больного ребенка родить? Тем более личную жизнь напоказ выставлять. Ведь должно быть таинство. Ведь если человек постоянно напоказ живет, он будет несчастлив. Вы все время нас за баранов считаете?»

Затем слово дали врачам, объяснившим, что Бледанс обладает достаточно крепким здоровьем для того, чтобы выносить и родить ребенка. Тогда Малахов вновь обратился к Лебедевой с вопросом, готова ли она после всего услышанного признать свои слова «гавканьем». Та ответила отрицательно.

«Это ответственность большая перед ребенком. Потому что можно родить, во-первых, больного ребенка. А во-вторых: конечно, любой женщине можно сделать ЭКО, если она заплатит много денег. Но только результат никто не гарантирует. Какой результат-то будет от этого? Опять дауна родите? Ведь он никому не нужен! Ни обществу, ни вам — никому» — кричала женщина.

Бледанс пыталась ее прервать, параллельно с выступавшей замечая, что та «готовит какой-то бред», а затем встала, подошла к ней вплотную и ударила по голове и по рукам. «Я тебе, тварь, сейчас дам. Это тебе за моего ребенка. Можешь говорить что угодно про меня, но детей не трожь!» — предупредила героиня выпуска.

Ее поддержали гости студии, сидевшие на диванах. Актер Владимир Долинский призвал забрать у Лебедевой микрофон и вывести ее из зала, назвав дрянью.

В конце августе, когда, вероятно, снимался выпуск, Лебедева обвинила Бледанс в избиении во время «Прямого эфира».

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!