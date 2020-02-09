Распутина заподозрила дочь Успенской в применении «каких-то препаратов»

Певица Маша Распутина раскритиковала поведение дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной, которая ранее обвинила свою мать в насилии. Свое мнение она высказала в эфире программы «Привет, Андрей» на телеканале «Россия 1», опубликованной на YouTube.

Распутина посчитала Плаксину «немножко невменяемой» и заподозрила ее в применении «каких-то препаратов». «Как можно осуждать свою мать, которая для тебя дала все?» — возмутилась певица. По ее мнению, либо дочь Успенской попала под чье-то влияние, либо у нее «мозги сошли с рельс».

Плаксина в эфире телеканала НТВ в начале февраля утверждала, что мать давала ей наркотики, а затем отправила в клинику, где из нее «сделали овоща». Дочь певицы также говорила, что мать применяла к ней физическое и моральное насилие, в частности, душила ее.

Позже девушка опровергла собственные слова, заявив, что сотрудники программы воспользовались ее нестабильным положением. Юрист Успенской Александр Бенхин заявил, что у Плаксиной хронический шизофреноподобный психоз, и она не отдает отчета своим действиям. Позже Любовь Успенская заплатила 100 тысяч рублей в качестве выкупа за свою дочь, которую удерживали сотрудники НТВ.

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