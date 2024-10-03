Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
04:24, 3 октября 2024Культура

В исчезновении дочери Успенской заподозрили ее бывшую подругу

Бородин: к исчезновению дочери Успенской может быть причастна экс-подруга Таисия
Любовь Успенская

Любовь Успенская. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заподозрил, что к исчезновению дочери певицы Любови Успенской может быть причастная ее бывшая подруга. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По его информации, именно девушка по имени Таисия подсадила Татьяну Плаксину на наркотики и якобы даже хотела организовать расправу над Успенской, чтобы завладеть ее имуществом, подговаривая для этого Татьяну «воткнуть матери нож в спину».

В среду, 2 октября, Любовь Успенская заявила об исчезновении своей дочери Татьяны Плаксиной. По словам певицы, ее могли похитить после поездок в ДНР и ЛНР «или ее, может быть, дилеры, наркоманы нашли». Артистка боится, что ее дочь оказалась в руках шантажистов.

Позже адвокат Успенской Елена Сенина заявила, что «провокаторы из Украины вышли на Татьяну, подсадили на наркотики, купили билет в другую страну и вывезли ее», чтобы заставить «дать интервью под диктовку и дискредитировать мать и пророссийскую позицию певицы».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ВОЗ сообщила о риске новой глобальной эпидемии. Чем опасен вирус Марбург и грозит ли он России?

      СК организовал проверку после пожара в театре Хабаровска

      Двухтысячную ракету семейства Р-7 запустят в 2024 году

      Эмили Ратаковски похвасталась прессом на рекламных снимках

      В исчезновении дочери Успенской заподозрили ее бывшую подругу

      Стало известно о международном характере теракта в «Крокусе»

      В горящем хабаровском театре взорвались баллоны с газом

      В Китае заявили о поддержке России в вопросе суверенитета

      Мужчина допустил оплошность на рабочей встрече и разрушил свою репутацию

      В рядах ВСУ назвали причину потери контроля над Угледаром

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше