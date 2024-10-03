В исчезновении дочери Успенской заподозрили ее бывшую подругу

Бородин: к исчезновению дочери Успенской может быть причастна экс-подруга Таисия

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заподозрил, что к исчезновению дочери певицы Любови Успенской может быть причастная ее бывшая подруга. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По его информации, именно девушка по имени Таисия подсадила Татьяну Плаксину на наркотики и якобы даже хотела организовать расправу над Успенской, чтобы завладеть ее имуществом, подговаривая для этого Татьяну «воткнуть матери нож в спину».

В среду, 2 октября, Любовь Успенская заявила об исчезновении своей дочери Татьяны Плаксиной. По словам певицы, ее могли похитить после поездок в ДНР и ЛНР «или ее, может быть, дилеры, наркоманы нашли». Артистка боится, что ее дочь оказалась в руках шантажистов.

Позже адвокат Успенской Елена Сенина заявила, что «провокаторы из Украины вышли на Татьяну, подсадили на наркотики, купили билет в другую страну и вывезли ее», чтобы заставить «дать интервью под диктовку и дискредитировать мать и пророссийскую позицию певицы».

