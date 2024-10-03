Пригожин назвал еще одну версию исчезновения дочери Успенской

Иосиф Пригожин заявил, что дочь Успенской могла убежать после ссоры с матерью

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина могла уйти из дома после ссоры с певицей. Об этом он сообщил в интервью «Радио 1».

По словам Пригожина, прежде чем строить догадки о местонахождении пропавшей девушки, стоит изучить ситуацию.

«Сначала нужно изучить вопрос, поискать ее везде. Может, она где-то в больнице. Может между ними произошла ссора, после которой Татьяна покинула дом», — заявил он.

Ранее сообщалось, что, по одной из версий, Плаксина никуда не пропадала, а самостоятельно улетела в Израиль.