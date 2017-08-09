Компания Mercedes-Benz разработала внешние подушки безопасности для пешеходов

Компания Mercedes-Benz, входящая в концерн Daimler, получила патент на внешние подушки безопасности, которые должны максимально защитить пешехода в случае ДТП. Подушки будут устанавливаться в стойки лобового стекла и срабатывать по сигналу специальных датчиков, в тот момент, когда столкновение человека с автомобилем становится неизбежным. О ноу-хау немецкого автопрома сообщает издание Motor1.

В Mercedes-Benz подчеркивают важность изобретения, для снижения риска тяжелых последствий ДТП, когда человека на большой скорости сбивает автомобиль. В такой ситуации внешние подушки безопасности могут спасти жизнь пешехода, уверены в компании.

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По данным Motor1, немецкий автопроизводитель подал заявку на регистрацию своей разработки в Бюро по патентам и товарным знакам США в июле 2015 года, но о решение о выдаче патента стало известно 3 августа 2017-го. Издание не исключает, что, с учетом продолжительного времени рассмотрения вопроса, автомобили, оснащенные внешними подушками безопасности, уже в скором времени появятся на рынке.

Daimler AG (ранее — DaimlerChrysler AG, Daimler-Benz AG) — транснациональный автомобилестроительный концерн со штаб-квартирой в городе Штутгарт, ФРГ. Основан в 1926 году. Производит автомобили под марками Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Smart и несколькими другими.

