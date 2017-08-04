Daimler занялся летающими электромобилями

Немецкий автомобилестроительный концерн Daimler инвестировал 25 миллионов евро в стартап Volocopter, занимающийся разработкой летающего такси с электроприводом. Об этом сообщает Motor Authority.

Компания Volocopter уже представила действующий прототип E-Volo 2X, который проходит летные испытания. Это 18-роторный мультикоптер с вертикальным взлетом и посадкой, способный развивать скорость до 69 километров в час при дальности полета около 27 километров. В перспективе аппарат будет управляться автопилотом, но в настоящее время оснащен обычными ручными органами управления. Сроки возможного начала серийного производства пока неизвестны.

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Ранее в этом году сообщалось о приобретении американского стартапа по производству летающих автомобилей Terrafugia китайской автомобилестроительной компанией Geely.

Daimler AG (ранее — DaimlerChrysler AG, Daimler-Benz AG) — транснациональный автомобилестроительный концерн со штаб-квартирой в городе Штутгарт, ФРГ. Основан в 1926 году. Производит автомобили под марками Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Smart и несколькими другими.