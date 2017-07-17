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Фото: PAL-V International

Приобретение китайским автогигантом Geely бостонского стартапа Terrafugia прошло практически незамеченным массовыми изданиями, но специализирующиеся на авторынке и новостях авиапрома СМИ обратили на новость пристальное внимание. Если раньше концерн из Ханчжоу приобретал известные европейские марки — в его портфеле такие производители, как шведская Volvo, британская Lotus и собирающая знаменитые лондонские кэбы London Taxi Company, — то теперь инвестиции пойдут в фирму, уже 11 лет занимающуюся разработкой летающих автомобилей.

Направление: вверх

Сумма, выложенная китайцами, не разглашается, но сам факт сделки дает понять, что новый инвестор серьезно относится к перспективам такого транспорта. Компания Terrafugia основана в 2006 году группой выпускников Массачусетского технологического института, решивших создать первый практически применимый летающий автомобиль. Первоначальные инвестиции в проект составили около 6 миллионов долларов, предоставленных известным американским бизнес-ангелом, выходцем из СССР Семеном Дукачем. Пока, впрочем, Transition TF-X существует лишь в виде моделей и компьютерных отрисовок. Тем не менее фирма уже объявила о приеме депозитов в размере 10 тысяч долларов для резервирования покупки будущего аппарата — ожидается, что его цена составит 279 тысяч долларов. По данным Terrafugia, их творение с дальностью полета порядка 600 километров при скорости около 160 километров в час будет способно перемещаться и по автомагистралям, как обычная машина.

Ждать, возможно, придется долго — 10 или 20 лет, по мнению китайского аналитика Йейла Чжана, управляющего директора консалтинговой фирмы Automotive Foresight. «Летающие автомобили можно рассматривать как наиболее полное решение транспортной проблемы, и этот концепт может стать особенно привлекательным для жителей китайских городов, постоянно сталкивающихся с серьезными пробками в часы пик. Хотя для того, чтобы достичь коммерческого успеха, производителям летающих автомобилей понадобится много лет, Geely сделала верный выбор, придя в сегмент первой и получив ноу-хау для дальнейшего развития», — заявил он в интервью газете South China Morning Post.

Смена вех

Сама идея создания транспортного средства, соединяющего функционал личного автомобиля и самолета, не нова. Можно вспомнить как Arrowbile американского изобретателя Уолдо Уотермена, успешно испытанный в 1937-м (в сентябре того же года три выпущенных экземпляра машины совершили полет на расстояние 3,3 тысячи километров с промежуточными посадками), так и более известный, в первую очередь благодаря появлению в фильме «Человек с золотым пистолетом», послевоенный Taylor Aerocar.

Проблемы с безопасностью и сертификацией такого транспорта как летательных аппаратов не позволили ни этим, ни другим опытным образцам аэромобилей попасть в серийное производство. Подводило и несовершенство имевшихся технологий: строго говоря, большинство конструкторов пытались либо оборудовать крыльями и пропеллером обычную малолитражку (тот же Aerocar или разрабатывавшийся в начале 1970-х на базе Cessna Skymaster и Ford Pinto Генри Смолинским AVE Mizar), либо, наоборот, «научить» малый самолет двигаться по шоссе, отцепив авиационные агрегаты. Но с начала XXI века в разработке наметился сдвиг парадигмы — проектировщики стараются создать не гибрид, но настоящую машину будущего, дорожно-летательный аппарат совершенно нового типа.

В этом году вообще наблюдается некоторое оживление на еще не существующем рынке. Японская компания Toyota также объявила о начале финансирования разработки летающего автомобиля, причем функциональный прототип обещан уже через пару лет — аппарат Skydrive планируют использовать на церемонии открытия токийской Олимпиады-2020. В том же году должна показать свое аэротакси и компания Uber, хотя, судя по всему, это будет не «летающий автомобиль», пригодный для использования на дорогах общего пользования, а приспособленный для городских условий малый летательный аппарат, не нуждающийся во взлетно-посадочной полосе. Сразу два прототипа летающих авто продемонстрировали в мае на выставке Top Marques в Монако.

Словацкий стартап AeroMobil показал концепт 4.0 с гибридной силовой установкой. По данным фирмы, трансформация из автомобиля в самолет и обратно занимает не более трех минут, дальность полета — 750 километров при максимальной скорости 360 километров в час. Предыдущий прототип, версия 3.0, успешно прошел летные испытания в 2015 году. Буквально неделю назад словаки также объявили о привлечении стратегического инвестора — фонда InfraPartners Management.

Если словацкий концепт основан на схеме с жестким крылом, то голландская фирма PAL-V International использовала конструкцию автожира — летательного аппарата, опирающегося в полете на свободно вращающийся в режиме авторотации винт. Прототип был успешно испытан еще три года назад, а теперь компания объявила о приеме опционов на заказ люксового двухместного PAL-V Liberty. Первые аппараты Pioneer Edition должны быть поставлены клиентам в 2018 году, цена — от 599 тысяч долларов. После продажи 90 машин эксклюзивной первой серии фирма планирует перейти к серийному выпуску стандартной модификации Sport, которая будет стоить от 399 тысяч долларов. Для посадки аппарату достаточно 30 метров обычного шоссе, дальность полета при крейсерской скорости 140 километров час составляет 500 километров.

Судя по всему, перспективы появления в небе летающих авто окончательно прояснятся в ближайшие два-три года. Скептикам же стоит вспомнить, насколько нереальным казалось широкое распространение электромобилей еще в начале этого столетия.

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