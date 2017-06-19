Работу беспилотного летающего такси показали на видео

Видео: Vahana / Vimeo

Представители компании Airbus с помощью компьютерной графики создали ролик, в котором продемонстрировали работу своего беспилотного летающего такси Vahana. Он был опубликован на видеохостинге Vimeo.

В ролике женщина по имени Дебора (Deborah) вызывает воздушное такси с помощью специального приложения на смартфоне. С его помощью она добирается из города Сан-Хосе в Сан-Франциско в штате Калифорния. Полет обходится ей в 77 долларов.

Как уточняет портал The Verge, путешествие заняло у Деборы 18 минут. В то же время на поездку на автомобиле с учетом пробок ушло бы несколько часов.

Vahana находится в стадии разработки. Предполагается, что машина, рассчитанная на одного пассажира, будет снабжена восемью пропеллерами и сможет выполнять вертикальные взлет и посадку.