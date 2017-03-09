Airbus представила концепт летающего автомобиля

Авиастроительная компания Airbus презентовала концепт летающего автомобиля. Об этом пишет газета Daily Mail, опубликовавшая видео с транспортным средством под названием Pop.Up.

Машина снабжена рассчитанной на двух человек капсулой-салоном. Этот транспортный модуль присоединяется к основе с колесами и может передвигаться по дороге.

Для перемещения по воздуху используется квадрокоптер, который крепится к верхней части капсулы. Pop.Up работает на электричестве. На земле транспортное средство сможет развивать скорость до 100 километров в час.

Как пояснили в Airbus, такие машины помогут в борьбе с пробками. Предполагается, что первый подобный автомобиль будет создан в 2024-2027 годах.

