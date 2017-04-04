Назван способ дешево путешествовать на частных самолетах

Британский блогер Том Черч (Tom Church) заявил, что путешествие на частном самолете может быть намного дешевле железнодорожной поездки. Об этом пишет газета Daily Star.

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Для того, чтобы сэкономить на перелетах, стоит воспользоваться онлайн-сервисом Wingly, пояснил Черч. На этом портале путешественники могут связаться с пилотами частных легкомоторных самолетов, предлагающих услуги по перевозке пассажиров. Там зарегистрированы квалифицированные летчики с лицензией, для которых полеты — это хобби. Они берут с пассажиров небольшую плату, чтобы возместить часть затрат на топливо и другие расходы.

По словам блогера, с помощью этого сайта он смог добраться из Лондона в английский город Ньюкасл за 67 фунтов стерлингов. При этом поездка по железной дороге обошлась бы ему более чем в два раза дороже (146 фунтов). К тому же, перелет занял полтора часа, в то время как путешествие на поезде отняло бы почти три часа, отмечает Черч.

Блогер считает, что на этот момент должно обратить внимание Министерство транспорта. «Когда по Британии дешевле путешествовать самолетом, чем поездом, значит, что-то идет не так», — заметил Черч.

Согласно сервису по поиску авиабилетов Cheapflights, стоимость перелета из Лондона в Ньюкасл регулярным рейсом в один конец составит от 120 фунтов.

В феврале стало известно о планах российских чиновников разрешить частным пилотам оказывать услуги воздушного такси без создания авиакомпании.

