Неизвестный обстрелял россиянку на Пхукете

Россиянка получила огнестрельные ранения во время ограбления в Таиланде. Об этом пишет газета Phuket News.

По данным издания, инцидент произошел на острове Пхукет в ночь на среду, 30 августа. Двое неизвестных забрались в дом к 52-летней Елене Харенко.

Материалы по теме Почему туристы иногда исчезают бесследно Об отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом

Один из них дважды выстрелил в женщину. Пули попали в туловище и ногу. Тем не менее Харенко сумела добежать до соседей и попросить о помощи.

Грабители скрылись с места происшествия, взяв с собой из дома небольшой сейф. Пострадавшая заявила полиции, что там ничего не было. Сама Харенко доставлена в больницу города Пхукет.

В доме стражи порядка обнаружили кровавые следы, а также гильзу 38 калибра. Еще одна гильза была найдена в саду. Сейчас силовики изучают записи камер видеонаблюдения.

Ранее в августе неизвестный открыл огонь по российскому туристу, который катался на водном мотоцикле у побережья Черногории. В результате 29-летний путешественник не пострадал. Стрелявший был задержан.

