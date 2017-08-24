Российского туриста обстреляли у побережья Черногории

Неизвестный мужчина несколько раз выстрелил из пистолета в российского туриста у адриатического побережья Черногории. Об этом пишет газета Vijesti.

По информации издания, инцидент произошел в среду, 23 августа, у острова Святого Николая, рядом с черногорским курортом Будва. Как рассказал местной полиции 29-летний россиянин, он катался на водном мотоцикле, когда по нему открыли огонь с белого катера.

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В результате путешественник не пострадал. Полицейские вместе с пограничниками разыскали и задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний житель Будвы.

У задержанного конфисковали газовый пистолет и пистолет марки Glock. У гражданина Черногории было разрешение на это оружие. Следователи сейчас пытаются выяснить, из какого пистолета мужчина стрелял по туристу.

В настоящее время подозреваемый находится под арестом. Расследование дела продолжается.

В конце мая официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала граждан дважды подумать перед тем, как ехать в Черногорию. Таким образом в ведомстве отреагировали на заявление министра иностранных дел страны, обвинившем РФ во вмешательстве во внутренние дела республики.