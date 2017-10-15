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В Турции при невыясненных обстоятельствах погибла туристка из России

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В турецком городе Сиде погибла туристка из Башкирии. Об этом сообщает издание Ufa1.

Как отмечается, 48-летняя Светлана Феоктистова из Салавата 19 сентября отправилась в отель Club Serena Beach по путевке.

Спустя два дня Феоктистова неожиданно не вышла на связь с семьей. 24 сентября ее сыну Ивану позвонили сотрудники страховой фирмы и сообщили, что она погибла.

Ему рассказали, что Феоктистова пошла в море, когда всем туристам это было запрещено из-за плохой погоды, и утонула. При этом они указали, что это произошло 23 сентября. «Дескать, на море был шторм, купальщиков не пускали, а она ослушалась — пошла в воду и утонула. А я понять не могу: как это — в море, если на всех фотографиях, что нам присылала, мама была у бассейна?» — задается вопросом Иван.

На свою страницу в социальной сети «ВКонтакте» Феоктистова последний раз заходила также 21 сентября, отмечает издание.

Причину смерти сыну погибшей так и не назвали. Все бумаги ему пообещали отдать через полгода.

«Мы не собираемся никуда жаловаться, что-то выяснять — я же понимаю, что это чужая страна. Просто хотел для успокоения души узнать, что произошло с мамой», — заключил мужчина.

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