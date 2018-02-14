В Золотое кольцо России включили еще один город

Церковь царевича Дмитрия на крови в Угличе

Город Углич стал частью туристического маршрута «Золотое кольцо России». Об этом в среду, 14 февраля, сообщил в Facebook губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

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«Сегодня принято решение о включении Углича в маршрут "Золотое кольцо". Это большая победа всех угличан. Поздравляю! Уверен, что вхождение в один из самых популярных маршрутов мира придаст Угличу и всей туристической отрасли региона новый импульс развития», — написал он.

Углич стал девятым городом Золотого кольца. В маршрут также входят Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир.

В ноябре 2017 года участником проекта стал Сергиев Посад.

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