Британская виза подорожала

Стоимость визы в Великобританию увеличилась с 29 марта. Об этом сообщается на официальном сайте департамента правительства Соединенного королевства, ответственного за иммиграционный контроль.

Теперь сбор для многократной визы на шесть месяцев составит 95 фунтов вместо 93 фунтов, для двухлетней многократной визы — 361 фунт вместо 350, для пятилетней визы — 636 фунтов вместо 655, а для визы сроком до 10 лет — 822 фунта вместо 798.

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Как отмечает Ассоциация туроператоров России (АТОР), для российских туристов, заинтересованных в поездках в Великобританию, это незначительное увеличение в цене, поэтому подорожание британской визы не скажется на туристическом потоке.

Ранее в марте Россия и США пришли к соглашению по поводу стоимости многократной американской визы. В официальном заявлении МИД России сообщалось, что американская сторона согласилась возобновить практики взимания сбора в размере 160 долларов за все виды виз.

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