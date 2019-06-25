Еще одна страна стала доступнее для россиян

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров и его коллега из Мальдивской республики Абдулла Шахид подписали соглашение о введении безвизового режима между двумя странами. Об этом сообщает «Интерфакс».

Договор был подписан в Москве во время первого в истории визита министра иностранных дел Мальдив в Россию.

В 1995 году между двумя странами было подписано соглашение о воздушном сообщении, а с 2010 года выполняются регулярные рейсы из Москвы в столицу Мальдивской республики город Мале.

В 2018 году страну посетило около 40 тысяч российских туристов.

В феврале 2019 года стало известно, что правительство Японии изучает вопрос о фактической отмене краткосрочных виз для граждан России.

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