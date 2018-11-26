Доминикана отменила визы для россиян

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Доминиканы Мигель Варгас подписали соглашение об отмене виз с Доминиканской Республикой. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров отметил, что этот шаг благоприятно повлияет на развитие туризма двух стран и человеческих контактов в целом. Он также добавил, что Доминикана — одно из самых популярных у россиян направлений: в 2017 году ее посетили около 230 тысяч россиян, что на 75 процентов больше, чем в 2016-м.

Также Лавров считает, что сделка поспособствует увеличению туристического потока как россиян в Доминикану, так и наоборот.

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В июне сообщалось, что Москва и Пекин подпишут соглашение о безвизовом режиме для туристов обеих стран. Заместитель главы Федерального агентства по туризму России Николай Королев рассказал, что Китай заинтересован в развитии туристического потока в арктические регионы России и в скором времени страны подпишут итоговый документ.

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