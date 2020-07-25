Корабли НАТО зашли в Одессу

Пять кораблей НАТО, принимающих участие в учениях Sea Breeze 2020, зашли в порт Одессы во главе с флагманом группы SNMG2. Об этом в субботу, 25 июля, сообщает местное издание «Думская».

Как отмечается, первыми, около 7 часов утра, на одесскую военно-морскую базу «Юг» в Практической гавани прибыли румынский корвет «Контрадмирал Себастиан» (борт 264) и болгарский корвет «Бодрый» (борт 14). За ними, около 9 утра, в город вошли фрегаты — испанский (флагман SNMG2) F101 «Альваро де Базан», турецкий F243 «Йылдирим» и румынский F222 «Регина Мария».

По данным издания, ранее все эти корабли, кроме испанского, уже неоднократно заходили в одесский порт. Для «Альваро де Базана» нынешний визит стал первым. Ожидается, что в Одессе группа пробудет до 28 июля.

Совместные учение стран НАТО и Украины Sea Breeze стартовали в акватории Черного моря 20 июля и должны завершиться 27 июля. Всего в них задействованы около 2 тысяч военных из девяти стран, более 20 кораблей, самолеты и вертолеты. В Минобороны России ранее заявили, что Черноморский флот будет следить за принимающими участие в учениях кораблями и авиацией Объединенных военно-морских сил НАТО.